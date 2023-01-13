Хави — об игре тер Штегена: «Он вишенка на торте»

Главный тренер «Барселоны» Хави оценил игру голкипера Марка-Андре тер Штегена в полуфинале Суперкубка Испании против «Бетиса» (1:1, пен. 4:2).

«Тер Штеген имеет важное значение. Я в восторге от него. Он вишенка на торте. Два взятых пенальти и финал. Давайте побеждать», — цитирует Sport.es Хави.

В финале Суперкубка Испании «Барселона» встретится с «Реалом». Матч состоится 15 января.