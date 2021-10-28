Хави о «Барселоне»: «Я сосредоточен на своей работе в «Аль-Садде»

Главный тренер «Аль-Садда» Хави ответил на вопрос о возможном уходе в «Барселону».

«Я сосредоточен на своей работе в «Аль-Садде», и я не буду говорить ни о чем другом. Следующие матчи будут трудными, и мы надеемся остаться непобежденными на вершине таблицы», — приводит слова Хави Diario Sport.

27 октября каталонский клуб уволил Роналда Кумана с поста главного тренера. Позже появилась информация о том, что «Барселона» договорилась с главным тренером «Аль-Садда» Хави о подписании контракта.