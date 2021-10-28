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Серхи Бархуана представили игрокам «Барселоны»

18:45
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Исполняющий обязанности главного тренера «Барселоны» Серхи Бархуан встретился с игроками клуба, сообщает Twitter каталонцев.

49-летний специалист возглавил команду после того, как 27 октября Роналд Куман покинул пост главного тренера «Барселоны».

Ранее Бархуан работал в резервой команде «Барселоны». С 1992-го по 2002 год он выступал за каталонцев в качестве футболиста.

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Сергей Разин все материалы автора

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