Серхи Бархуана представили игрокам «Барселоны»
18:45
Исполняющий обязанности главного тренера «Барселоны» Серхи Бархуан встретился с игроками клуба, сообщает Twitter каталонцев.
49-летний специалист возглавил команду после того, как 27 октября Роналд Куман покинул пост главного тренера «Барселоны».
Ранее Бархуан работал в резервой команде «Барселоны». С 1992-го по 2002 год он выступал за каталонцев в качестве футболиста.
Sergi Barjuan meets the players pic.twitter.com/0akERchIvg— FC Barcelona (@FCBarcelona) October 28, 2021
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