Хави: «Барселона» с нетерпением ждет матча с «Севильей». Три очка придадут нам сил»

Главный тренер «Барселоны» Хави поделился ожиданиями от матча 19-го тура чемпионата Испании с «Севильей».

«Это еще один шанс, — приводит слова Хави Marca. — «Севилья» — прямой конкурент «Барселоны», у которого сейчас все очень хорошо. Мы смотрим на иностранные клубы, на «Баварию», но нужно посмотреть и на работу, проделанную «Севильей». Лопетеги — один из лучших специалистов, как и Мончи. Это отличный пример клубной работы».

По словам тренера, «Барселона» находится в хорошей форме.

«Команда понимает свои идею и модель игры. Игроки получают удовольствие на поле. Это еще одна проверка. «Барселона» с нетерпением ждет матча с «Севильей». Три очка придадут нам сил», — сказал он.

Встреча «Барселоны» с «Севильей» состоится сегодня, 21 декабря, на стадионе «Рамон Санчес Писхуан». Игра начнется в 23.30 по московскому времени.

После 18 туров чемпионата Испании «Барселона» набрала 27 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице. «Севилья» с 37 баллами располагается на второй позиции.