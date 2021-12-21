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Хави: «Барселона» с нетерпением ждет матча с «Севильей». Три очка придадут нам сил»

Хави заявил, что «Барселона» находится в хорошей форме перед матчем с «Севильей»
17:39
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Главный тренер «Барселоны» Хави поделился ожиданиями от матча 19-го тура чемпионата Испании с «Севильей».

«Это еще один шанс, — приводит слова Хави Marca. — «Севилья» — прямой конкурент «Барселоны», у которого сейчас все очень хорошо. Мы смотрим на иностранные клубы, на «Баварию», но нужно посмотреть и на работу, проделанную «Севильей». Лопетеги — один из лучших специалистов, как и Мончи. Это отличный пример клубной работы».

По словам тренера, «Барселона» находится в хорошей форме.

«Команда понимает свои идею и модель игры. Игроки получают удовольствие на поле. Это еще одна проверка. «Барселона» с нетерпением ждет матча с «Севильей». Три очка придадут нам сил», — сказал он.

Встреча «Барселоны» с «Севильей» состоится сегодня, 21 декабря, на стадионе «Рамон Санчес Писхуан». Игра начнется в 23.30 по московскому времени.

После 18 туров чемпионата Испании «Барселона» набрала 27 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице. «Севилья» с 37 баллами располагается на второй позиции.

Испания. Лига 1. 4-й тур
21 дек, 23:30. Ramon Sanchez Pizjuan (Севилья)
Севилья
Барселона

 

Дополнительная информация:

https://www.marca.com/futbol/barcelona/2021/12/20/61c0830846163f59918b45c5.html

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Карен Саркисян все материалы автора

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