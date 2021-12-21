«Бавария» может приобрести защитника «Барселоны» Деста зимой

«Бавария» проявляет интерес к защитнику «Барселоны» Серджиньо Десту, сообщает Bayern & Germany со ссылкой на журналиста Жерара Ромеро.

По информации источника, 21-летний американец является целью мюнхенского клуба на зимнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне Дест провел 16 матчей за «Барселону» и отметился тремя результативными передачами. Контракт защитника с каталонским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 30 миллионов евро.