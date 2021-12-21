Лапорта показал большой палец на вопрос, есть ли у «Барселоны» деньги на Холанна
17:23
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта ответил на вопрос о том, есть ли у каталонского клуба деньги на подписание нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлина Холанна.
По информации El Chiringuito, болельщик «Барселоны» задал вопрос Лапорте, когда тот садился в машину.
«Есть ли у «Барселоны» деньги на подписание Холанна? Покажите жестом», — спросил болельщик.
В ответ президент каталонского клуба показал большой палец.
В нынешнем сезоне 21-летний норвежец забил 19 мячей и отдал пять результативных передач в 16 матчах за «Боруссию».
Дополнительная информация:
https://twitter.com/elchiringuitotv/status/1472935315186892801
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