Лапорта показал большой палец на вопрос, есть ли у «Барселоны» деньги на Холанна

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта ответил на вопрос о том, есть ли у каталонского клуба деньги на подписание нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлина Холанна.

По информации El Chiringuito, болельщик «Барселоны» задал вопрос Лапорте, когда тот садился в машину.

«Есть ли у «Барселоны» деньги на подписание Холанна? Покажите жестом», — спросил болельщик.

В ответ президент каталонского клуба показал большой палец.

В нынешнем сезоне 21-летний норвежец забил 19 мячей и отдал пять результативных передач в 16 матчах за «Боруссию».