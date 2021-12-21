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Лапорта показал большой палец на вопрос, есть ли у «Барселоны» деньги на Холанна

17:23
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта ответил на вопрос о том, есть ли у каталонского клуба деньги на подписание нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлина Холанна.

По информации El Chiringuito, болельщик «Барселоны» задал вопрос Лапорте, когда тот садился в машину.

«Есть ли у «Барселоны» деньги на подписание Холанна? Покажите жестом», — спросил болельщик.

В ответ президент каталонского клуба показал большой палец.

В нынешнем сезоне 21-летний норвежец забил 19 мячей и отдал пять результативных передач в 16 матчах за «Боруссию».

Дополнительная информация:

https://twitter.com/elchiringuitotv/status/1472935315186892801

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Карен Саркисян все материалы автора

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