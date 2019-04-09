Хавьер Тебас: "В футболе сейчас слишком много денег. Но они приносят пользу только лучшим клубам и игрокам"

Президент испанской ла лиги Хавьер Тебас выступил против УЕФА и нынешней структуры Лиги чемпионов.

− Данный проект наносит ущерб клубам и не будет приносить доход из общих 800 миллионов командам, которые не будут входить в число лучших, − цитирует Marca Тебаса. − Это снижает ценность национальных чемпионатов и кубков, а игроки продолжают думать только о деньгах. Теперь они могут купить не пять роскошных автомобилей, а сразу семь.

В футболе сейчас слишком много денег. Но они приносят пользу только лучшим клубам и игрокам. Остальным приходится с ними конкурировать кое-как, а некоторые даже борются только за сохранение своего существования.