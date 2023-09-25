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Хаби Алонсо сменит Анчелотти на посту главного тренера «Реала» в следующем году

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Хаби Алонсо.
Фото Global Look Press

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо возглавит мадридский «Реал», сообщает Radio Marca.

По информации источника, именно 41-летний испанец был выбран преемником Карло Анчелотти, который летом следующего года должен возглавить сборную Бразилии.

Алонсо тренирует «Байер» с октября прошлого года. В текущем сезоне его команда с 13 очками занимает второе место в бундеслиге после 5 туров, уступая «Баварии» по дополнительным показателям.

Карло Анчелотти
Футбол
ФК Байер
ФК Реал
Хаби Алонсо
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 6 5 1 0 16-6 16
2
 Жирона 6 5 1 0 16-7 16
3
 Реал 6 5 0 1 11-6 15
4
 Атлетик 6 4 1 1 11-4 13
5
 Атлетико 5 3 1 1 13-5 10
6
 Валенсия 6 3 1 2 9-6 10
7
 Р. Вальекано 6 3 1 2 7-9 10
8
 Р. Сосьедад 6 2 3 1 12-10 9
9
 Кадис 6 2 2 2 6-8 8
10
 Бетис 6 2 2 2 6-11 8
11
 Хетафе 6 2 1 3 8-11 7
12
 Вильярреал 6 2 1 3 9-11 7
13
 Осасуна 6 2 1 3 7-8 7
14
 Алавес 6 2 0 4 5-9 6
15
 Лас-Пальмас 6 1 2 3 2-4 5
16
 Мальорка 6 1 2 3 7-10 5
17
 Севилья 5 1 1 3 6-8 4
18
 Сельта 6 1 1 4 6-10 4
19
 Гранада 6 1 0 5 9-17 3
20
 Альмерия 6 0 2 4 7-13 2
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26.09 20:00
Севилья – Альмерия
 - : -
26.09 22:30
Мальорка – Барселона
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27.09 20:00
Атлетик – Хетафе
 - : -
27.09 20:00
Реал – Лас-Пальмас
 - : -
27.09 20:00
Вильярреал – Жирона
 - : -
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Кадис – Р. Вальекано
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Валенсия – Р. Сосьедад
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Реал

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