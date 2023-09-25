Хаби Алонсо сменит Анчелотти на посту главного тренера «Реала» в следующем году

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо возглавит мадридский «Реал», сообщает Radio Marca.

По информации источника, именно 41-летний испанец был выбран преемником Карло Анчелотти, который летом следующего года должен возглавить сборную Бразилии.

Алонсо тренирует «Байер» с октября прошлого года. В текущем сезоне его команда с 13 очками занимает второе место в бундеслиге после 5 туров, уступая «Баварии» по дополнительным показателям.