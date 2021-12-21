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Гвардиола: «У «Барселоны» очень хороший тренер. Когда команда начнет работать, она снова будет побеждать»

Гвардиола поделился мнением о ситуации в «Барселоне»
18:37
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Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола высказался о ситуации в «Барселоне».

«Барселона» за последнее десятилетие выигрывала чемпионаты, кубки и выходила в полуфинал Лиги чемпионов, и нам пока не стоит нервничать, — приводит слова Гвардиолы Diario Sport. — Если сейчас нам нужно страдать и переживать не лучшие времена, то мы должны пройти через это. Если мы будем терпеливыми, то наступят лучшие времена. У «Барселоны» очень хороший тренер. Мы еще не встречались с Хави лично, но он любит клуб и сумеет поднять его. Есть семена, которые принесут плоды. Когда команда начнет работать, она снова будет побеждать», — сказал Гвардиола.

Напомним, Гвардиола тренировал «Барселону» с 2008 по 2012 год. Под его руководством каталонская команда трижды выигрывала чемпионат Испании и дважды — Лигу чемпионов.

Дополнительная информация:

https://www.sport.es/es/noticias/barca/guardiola-confia-barca-xavi-13009879

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Карен Саркисян все материалы автора

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