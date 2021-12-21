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Хави: «Севилья» — пример для «Барселоны» во всем. Они претендуют на победу в ла лиге»

Хави заявил, что «Севилья» является претендентом на победу в ла лиге
18:27
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Главный тренер «Барселоны» Хави поделился ожиданиями от матча 19-го тура чемпионата Испании с «Севильей».

«Севилья» претендует на победу во всех турнирах, где участвует, — приводит слова Хави Mundo Deportivo. — «Севилья» — пример для «Барселоны» во всем. Они являются нашим прямым конкурентом. Если они одержат победу, то сократят отставание от «Реала» до трех очков. Они претендуют на победу в ла лиге».

Встреча «Барселоны» с «Севильей» состоится сегодня, 21 декабря, на стадионе «Рамон Санчес Писхуан». Игра начнется в 23.30 по московскому времени.

После 18 туров чемпионата Испании «Барселона» набрала 27 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице. «Севилья» с 37 баллами располагается на второй позиции, отставая от лидирующего «Реала» на шесть очков.

Испания. Лига 1. 4-й тур
21 дек, 23:30. Ramon Sanchez Pizjuan (Севилья)
Севилья
Барселона

 

Дополнительная информация:

https://www.mundodeportivo.com/futbol/fc-barcelona/20211220/1001728100/xavi-sevilla-ejemplo.html

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Карен Саркисян все материалы автора

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