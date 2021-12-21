Главный тренер «Барселоны» Хави поделился ожиданиями от матча 19-го тура чемпионата Испании с «Севильей».

«Севилья» претендует на победу во всех турнирах, где участвует, — приводит слова Хави Mundo Deportivo. — «Севилья» — пример для «Барселоны» во всем. Они являются нашим прямым конкурентом. Если они одержат победу, то сократят отставание от «Реала» до трех очков. Они претендуют на победу в ла лиге».

Встреча «Барселоны» с «Севильей» состоится сегодня, 21 декабря, на стадионе «Рамон Санчес Писхуан». Игра начнется в 23.30 по московскому времени.

После 18 туров чемпионата Испании «Барселона» набрала 27 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице. «Севилья» с 37 баллами располагается на второй позиции, отставая от лидирующего «Реала» на шесть очков.