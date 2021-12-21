«Реал» готов рассмотреть предложения по Азару в 2022 году

«Реал» готов рассмотреть предложения по полузащитнику Эдену Азару в 2022 году, сообщает El Partidazo de COPE.

По информации источника, 30-летний бельгиец не планирует уходить из мадридского клуба во время зимнего трансферного окна. Решение о своем будущем полузащитник примет летом.

Отмечается, что проблемой при возможном трансфере может стать высокая зарплата Азара. В «Реале» он получает 13 миллионов евро в год.

В нынешнем сезоне Азар провел 13 матчей за «Реал» и отметился одной результативной передачей.