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«Реал» готов рассмотреть предложения по Азару в 2022 году

19:53
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«Реал» готов рассмотреть предложения по полузащитнику Эдену Азару в 2022 году, сообщает El Partidazo de COPE.

По информации источника, 30-летний бельгиец не планирует уходить из мадридского клуба во время зимнего трансферного окна. Решение о своем будущем полузащитник примет летом.

Отмечается, что проблемой при возможном трансфере может стать высокая зарплата Азара. В «Реале» он получает 13 миллионов евро в год.

В нынешнем сезоне Азар провел 13 матчей за «Реал» и отметился одной результативной передачей.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/partidazocope/status/1473074889150062593

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Карен Саркисян все материалы автора

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