«Реал» готов рассмотреть предложения по Азару в 2022 году
19:53
«Реал» готов рассмотреть предложения по полузащитнику Эдену Азару в 2022 году, сообщает El Partidazo de COPE.
По информации источника, 30-летний бельгиец не планирует уходить из мадридского клуба во время зимнего трансферного окна. Решение о своем будущем полузащитник примет летом.
Отмечается, что проблемой при возможном трансфере может стать высокая зарплата Азара. В «Реале» он получает 13 миллионов евро в год.
В нынешнем сезоне Азар провел 13 матчей за «Реал» и отметился одной результативной передачей.
Дополнительная информация:
https://twitter.com/partidazocope/status/1473074889150062593
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