Гвардиола: «Я влюблен в Бонмати за то, какой футбол она демонстрирует»

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, что думает о футболистке Айтане Бонмати, выступающей за сборную Испании.

«Я влюблен в Бонмати за то, какой футбол она показывает. Из мужского футбола я бы сравнил ее с Андресом Иньестой. Нынешняя команда «Барселоны» оказала большое влияние на женскую футбольную команду», — цитирует тренера Goal.com.

Сборная Испании вышла в финал женского чемпионата мира — 2023. В заключительном матче «красная фурия» сыграет с командой Англии. Игра пройдет 20 августа и начнется в 13.00 мск.