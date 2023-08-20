Новиков счиатет, что Захарян раскроет свой талант в ла лиге

Бывший тренер московского «Динамо» Кирилл Новиков отреагировал на переход полузащитника бело-голубых Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

«Верил в переход Арсена в один из топ-чемпионатов. Нет никаких препятствий — Арсен хороший футболист. Надеюсь, у него все получится! «Реал Сосьедад» — один из лидеров чемпионата Испании, а сам чемпионат — один из сильнейших. Будем теперь болеть лично за Арсена. У него есть все для того, чтобы играть на хорошем уровне в Испании. В этом чемпионате он еще больше раскроет свой талант. Тренер себе не враг: если Захарян сильнее игроков в команде, то никто его держать в запасе не будет. Будем надеяться, он сможет повторить успехи Карпина и Хохлова. В такие чемпионаты часто не зовут, поэтому нужно использовать шанс, а вернуться он всегда успеет», — приводит слова Новикова Sport24.

19 августа «Динамо» объявило о переходе 20-летнего полузащитника в «Реал Сосьедад». Он подписал с испанским клубом контракт до 2029 года.

Захарян выступал за основную команду «Динамо» с 2020 года. Всего в составе бело-голубых он провел 89 игр, в которых забил 19 голов и отметился 25 результативными передачами.