Гризманн считает, что «Барселона» сыграла не лучшим образом против «Атлетика»

Форвард «Барселоны» Антуан Гризманн подвел итоги матча второго тура чемпионата Испании против «Атлетика» (1:1).

«Думаю, мы сыграли не лучшим образом. Мы двигали мяч медленнее, чем обычно. Мы знаем, что сложно будет в каждом матче. Куман хочет, чтобы я был центральным звеном. Я стараюсь помогать команде и в атаке, и в защите.

Депай — отличный футболист, здорово, когда рядом с тобой играет кто-то его уровня. Важно, что мы сумели отыграться, в прошлом году бывало иначе», — приводит слова Гризманна Marca.

После этого матча «Барселона» имеет в своем активе 4 очка, «Атлетик» — 2 очка. Каталонцы в следующем туре встретятся 29 августа с «Хетафе», баскский клуб днем ранее сыграет на выезде с «Сельтой».