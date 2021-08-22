Гризманн считает, что «Барселона» сыграла не лучшим образом против «Атлетика»
Форвард «Барселоны» Антуан Гризманн подвел итоги матча второго тура чемпионата Испании против «Атлетика» (1:1).
«Думаю, мы сыграли не лучшим образом. Мы двигали мяч медленнее, чем обычно. Мы знаем, что сложно будет в каждом матче. Куман хочет, чтобы я был центральным звеном. Я стараюсь помогать команде и в атаке, и в защите.
Депай — отличный футболист, здорово, когда рядом с тобой играет кто-то его уровня. Важно, что мы сумели отыграться, в прошлом году бывало иначе», — приводит слова Гризманна Marca.
После этого матча «Барселона» имеет в своем активе 4 очка, «Атлетик» — 2 очка. Каталонцы в следующем туре встретятся 29 августа с «Хетафе», баскский клуб днем ранее сыграет на выезде с «Сельтой».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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