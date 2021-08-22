Депай: «Рад, что забил за «Барселону», но разочарован ничейным результатом»

Форвард «Барселоны» Мемфис Депай подвел итоги матча второго тура чемпионата Испании против «Атлетика» (1:1).

«Я рад, что забил, но разочарован результатом. Ничья меня не устраивает, я рассчитываю на большее. У меня был шанс забить еще один гол, и я промазал. Одно очко — это лучше, чем ничего, но мы способны на большее. Мы сражались до конца, но все же я хочу большего. Нам нужно вынести из этого урок и разобраться, как преодолевать прессинг. Надо больше играть как команда», — приводит слова Депая As.

После этого матча «Барселона» имеет в своем активе 4 очка, «Атлетик» — 2 очка. Каталонцы в следующем туре встретятся 29 августа с «Хетафе», баскский клуб днем ранее сыграет на выезде с «Сельтой».