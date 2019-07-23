Гризманн назвал смазанным свой дебют в составе "Барселоны" в товарищеском матче с "Челси"

Нападающий Антуан Гризманн прокомментировал свой дебют в составе "Барселоны" в товарищеском матче с "Челси". Лондонцы одержали победу со счетом 2:1. Гризманн вышел на поле в стартовом составе.

– Я г олоден до игры, хочу учиться, – приводит Marca слова Гризманна. – Я нормально вписался в позицию центрального нападающего, могу играть на любой позиции спереди. Мне неважно где играть, я предпочитаю быть на поле, а не на скамейке запасных. Мне нужно учиться двигаться, чтобы помогать партнерам, я пытаюсь прогрессировать. Дебют – это нечто особенное для меня, но из-за поражения он получился смазанным. Лучшее еще впереди.

12 июля Гризманн перешел из "Атлетико" в "Барселону". Каталонцы выплатили мадридцам 120 миллионов евро за 28-летнего француза.

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