Нападающий Антуан Гризманн хочет остаться в «Барселоне» этим летом, сообщает Catalunya Radio. У 30-летнего француза осталось 3 года контракта.

Однако в каталонском клубе рассматривают Гризманна в качестве одного из игроков, который может уйти из команды.

В этом сезоне Гризманн сыграл в 40 матчах во всех турнирах, забил 14 голов и сделал 11 голевых передач.

После 28 туров ла лиги «Барселона» набрала 62 балла и расположилась на 2-м месте в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Атлетико» (66) — 4 очка.