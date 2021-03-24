Гризманн хочет остаться в «Барселоне»
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Нападающий Антуан Гризманн хочет остаться в «Барселоне» этим летом, сообщает Catalunya Radio. У 30-летнего француза осталось 3 года контракта.
Однако в каталонском клубе рассматривают Гризманна в качестве одного из игроков, который может уйти из команды.
В этом сезоне Гризманн сыграл в 40 матчах во всех турнирах, забил 14 голов и сделал 11 голевых передач.
После 28 туров ла лиги «Барселона» набрала 62 балла и расположилась на 2-м месте в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Атлетико» (66) — 4 очка.
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