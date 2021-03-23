Испанские СМИ сообщили, что Куман будет тренировать «Барселону» в следующем сезоне
23 марта 2021, 23:56
Руководство «Барселоны» выразило доверие главному тренеру Роналду Куману. Он продолжить работать в клубе в следующем сезоне, сообщает Catalunya Radio.
В ходе встречи, в которой участвовал числе новый президент клуба Жоан Лапорта, руководство сине-гранатовых подтвердило, что голландский специалист сохранит свой пост в следующем сезоне.
58-летний Куман возглавил «Барселону» летом прошлого года, подписав контракт до 30 июня 2022 года.
«Барселона» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 66 очков в 28 матчах, и отстает от «Атлетико» на четыре очка. В кубке страны «Барселона» вылетела в четвертьфинале, в Лиге чемпионов — на стадии 1/8 финала.
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