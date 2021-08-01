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«Гранада» подписала защитника сборной Перу, на которого претендовал «Локомотив»

21:04
Луис Абрам. Фото Instagram
Луис Абрам. Фото Instagram
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Защитник сборной Перу Луис Абрам стал игроком «Гранады». Он подписал с испанским клубом контракт на три года, информирует сайт клуба.

По информации Marca, на футболиста претендовал «Локомотив». Московский клуб предпринимал попытки подписать центрального защитника.

В текущем сезоне Абрам сыграл за «Велес Сарсфилд» 17 матчей и забил 1 мяч. На его счету 28 игр и 1 гол в составе сборной Перу. На Кубке Америки-2021 он сыграл 2 матча.

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Иван Шитик все материалы автора

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