«Гранада» подписала защитника сборной Перу, на которого претендовал «Локомотив»

Защитник сборной Перу Луис Абрам стал игроком «Гранады». Он подписал с испанским клубом контракт на три года, информирует сайт клуба.

По информации Marca, на футболиста претендовал «Локомотив». Московский клуб предпринимал попытки подписать центрального защитника.

В текущем сезоне Абрам сыграл за «Велес Сарсфилд» 17 матчей и забил 1 мяч. На его счету 28 игр и 1 гол в составе сборной Перу. На Кубке Америки-2021 он сыграл 2 матча.