«Гранада» подписала защитника сборной Перу, на которого претендовал «Локомотив»
21:04
Защитник сборной Перу Луис Абрам стал игроком «Гранады». Он подписал с испанским клубом контракт на три года, информирует сайт клуба.
По информации Marca, на футболиста претендовал «Локомотив». Московский клуб предпринимал попытки подписать центрального защитника.
В текущем сезоне Абрам сыграл за «Велес Сарсфилд» 17 матчей и забил 1 мяч. На его счету 28 игр и 1 гол в составе сборной Перу. На Кубке Америки-2021 он сыграл 2 матча.
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