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Юмтити согласен уйти из «Барселоны» только в клуб из Лиги чемпионов

20:29
Самюэль Юмтити. Фото AFP
Самюэль Юмтити. Фото AFP
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Защитник Самюэль Юмтити может этим летом покинуть «Барселону». Француз согласился на уход из клуб, но выдвинул условие: он хочет перейти в команду, участвующую в Лиге чемпионов либо претендующую на титул в своем чемпионате, сообщает AS.

Из-за этогокаталонцам пока не удается продать 27-летнего игрока или сдать его в аренду. За последние недели «Барса» получила три предложения по Умтити, но они не соответствовали требованиям футболиста.

Юмтити является воспитанником «Лиона», он перешел из французского клуба в «Барселону» летом 2016 года за 25 миллионов евро. В сезоне-2020/21 защитник провел 16 матчей за сине-гранатовых. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость француза в 8 миллионов евро.

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Иван Шитик все материалы автора

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