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Касильяс — о сезоне-2021/22: «Хорошо, если бы чемпионат Испании выиграл тот, кто никогда не побеждал»

1 августа 2021, 23:55
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Бывший вратарь «Реала» Икер Касильяс поделился ожиданиями от нового сезона чемпионата Испании.

«Станет ли «Атлетико» снова чемпионом? Лучше, конечно, чтобы это был «Реал». Но было бы хорошо, если чемпионат выиграл бы тот, кто никогда не побеждал.

Помню, как раньше мы до самого конца боролись с «Депортиво» и «Реалом Сосьедадом». Было сложно", — приводит слова Касильяса Mundo Deportivo.

В сезоне-2020/21 «Атлетико» стал чемпионом страны. Второе место занял «Реал». Тройку замкнула «Барселона».

Дополнительная информация:

https://www.mundodeportivo.com/futbol/real-madrid/20210801/1001669577/casillas-real-madrid-campeon-mejor-seria-bueno-ganase-gana-nunca.html

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