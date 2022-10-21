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Куртуа: «Без хорошего вратаря не выиграть трофей, в случае с футбольными наградами об этом иногда забывают»

Куртуа сожалеет, что вратари остаются незамеченными среди тех, кто голосует за присуждение футбольных наград
Анна Горшкова
Корреспондент
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Голкипер «Реала» Тибо Куртуа сожалеет, что вратари остаются незамеченными среди тех, кто голосует за присуждение футбольных наград.

В борьбе за «Золотой мяч» Куртуа занял 7-е место, но получил приз имени Льва Яшина как лучший вратарь года.

«В прошлом сезоне мы взяли Лигу чемпионов не только благодаря Винисиусу, Вальверде, Бензема или Родриго. Это еще и благодаря Куртуа. Современный вратарь уже не просто спасает ворота. В «Реале» мне приходится начинать розыгрыши. Я первым пасом решаю, как мы организуем атаку или как нам выйти из-под прессинга соперника. Сегодня ты почти плеймейкер, вратари гораздо важнее, чем кажется», — приводит слова Куртуа Marca.

Также 30-летний футболист заявил, что не смотря ни на что вратари будут доказывать свою важность.

«Без хорошего вратаря не выиграть трофей. В случае с футбольными наградами об этом иногда забывают. Люди скорее голосуют за нападающего, который забивает голы, чем за голкипера. Жаль. Но мы будем продолжать показывать, что вратари важны. Как только вратарь совершает небольшую ошибку, его уничтожают и говорят, что матч проигран из-за него. Иногда мы забываем, что форвард до этого, возможно, также упустил пять-шесть моментов», — сказал Куртуа.

В прошлом сезоне ла лиги голкипер провел 36 матчей, пропустив 29 мячей, 16 матчей отстоял на ноль. В Лиге чемпионов Куртуа пропустил 14 мячей в 13 играх. Он вмесет с «Реалом» выиграл оба турнира.

Источник: https://www.marca.com/futbol/real-madrid/2022/10/21/63529eeb22601dff5b8b459a.html
Тибо Куртуа
ФК Реал
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2
 Барселона 10 8 1 1 24-4 25
3
 Р. Сосьедад 10 7 1 2 16-12 22
4
 Атлетико 10 6 2 2 16-8 20
5
 Бетис 10 6 2 2 13-6 20
6
 Атлетик 10 5 3 2 19-8 18
7
 Осасуна 10 5 1 4 10-10 16
8
 Валенсия 10 4 3 3 17-11 15
9
 Вильярреал 10 4 3 3 12-6 15
10
 Р. Вальекано 10 3 3 4 11-13 12
11
 Вальядолид 10 3 2 5 10-15 11
12
 Альмерия 10 3 1 6 11-17 10
13
 Сельта 10 3 1 6 11-20 10
14
 Севилья 10 2 4 4 10-15 10
15
 Мальорка 10 2 3 5 7-11 9
16
 Эспаньол 10 2 3 5 12-17 9
17
 Хетафе 10 2 3 5 10-18 9
18
 Жирона 10 2 2 6 14-18 8
19
 Кадис 10 1 4 5 4-17 7
20
 Эльче 10 0 3 7 6-24 3
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Р. Вальекано – Кадис
 - : -
22.10 17:15
Вальядолид – Р. Сосьедад
 - : -
22.10 19:30
Валенсия – Мальорка
 - : -
22.10 22:00
Реал – Севилья
 - : -
23.10 15:00
Эспаньол – Эльче
 - : -
23.10 17:15
Бетис – Атлетико
 - : -
23.10 19:30
Жирона – Осасуна
 - : -
23.10 19:30
Вильярреал – Альмерия
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