Футбол
Испания
Новости
Видео Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 19:04

Сампаоли — о матче с «Реалом»: «Я очень взволнован. Хочу, чтобы «Севилья» продемонстрировала храбрость»

Сампаоли заявил, что очень взволнован перед матчем «Севильи» с «Реалом»
Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Главный тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли заявил, что очень взволнован перед матчем с «Реалом» в 11-м туре чемпионата Испании.

«Я очень взволнован перед этим матчем. Хочу, чтобы команда продемонстрировала храбрость. Представьте, если бы мы были напуганы, это бы ничем хорошим не закончилось. Мы хотим сыграть дерзко, и постараемся это сделать. Задача состоит в том, чтоб играть главную роль в этом матче. С нашей стороны мы должны контролировать мяч. В хаосе у нас будет очень мало шансов», — приводит слова Сампаоли Marca.

Матч «Реала» и «Севильи» пройдет в субботу, 22 октября. Начало — в 22.00 мск.

«Реал» лидируют в турнирной таблице чемпионата Испании, имея на счету 28 очков. «Севилья» располагается на 14-й позиции (10 очков).

Источник: https://www.marca.com/futbol/sevilla/2022/10/21/63527fcfe2704e80958b45b7.html
ФК Реал
ФК Севилья
Хорхе Сампаоли
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Федотов и Абаскаль получили дисквалификации: «Достали из видео все»
Роналду ругают за истерику и уход со стадиона «МЮ» до финального свистка
Шойгу провел телефонные переговоры с министром обороны США
Пресс-секретарь президента Песков: Путин часто брал в руки оружие, это нормальная практика
Российский генерал спрогнозировал сроки окончания спецоперации
Особенности танка Т-72Б3М: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В Испании появилась необычная судейская бригада. Такого вы еще не видели
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 10 9 1 0 25-8 28
2
 Барселона 10 8 1 1 24-4 25
3
 Р. Сосьедад 10 7 1 2 16-12 22
4
 Атлетико 10 6 2 2 16-8 20
5
 Бетис 10 6 2 2 13-6 20
6
 Атлетик 10 5 3 2 19-8 18
7
 Осасуна 10 5 1 4 10-10 16
8
 Валенсия 10 4 3 3 17-11 15
9
 Вильярреал 10 4 3 3 12-6 15
10
 Р. Вальекано 10 3 3 4 11-13 12
11
 Вальядолид 10 3 2 5 10-15 11
12
 Альмерия 10 3 1 6 11-17 10
13
 Сельта 10 3 1 6 11-20 10
14
 Севилья 10 2 4 4 10-15 10
15
 Мальорка 10 2 3 5 7-11 9
16
 Эспаньол 10 2 3 5 12-17 9
17
 Хетафе 10 2 3 5 10-18 9
18
 Жирона 10 2 2 6 14-18 8
19
 Кадис 10 1 4 5 4-17 7
20
 Эльче 10 0 3 7 6-24 3
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
22.10 15:00
Р. Вальекано – Кадис
 - : -
22.10 17:15
Вальядолид – Р. Сосьедад
 - : -
22.10 19:30
Валенсия – Мальорка
 - : -
22.10 22:00
Реал – Севилья
 - : -
23.10 15:00
Эспаньол – Эльче
 - : -
23.10 17:15
Бетис – Атлетико
 - : -
23.10 19:30
Жирона – Осасуна
 - : -
23.10 19:30
Вильярреал – Альмерия
 - : -
23.10 22:00
Барселона – Атлетик
 - : -
24.10 22:00
Сельта – Хетафе
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 11
Хосе Луис Санмартин Хоселу

Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

 7
Борха Иглесиас

Борха Иглесиас

Бетис

 7
П
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 5
Родригу

Родригу

Реал

 4
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 4
И К Ж
Херман Пеццела

Херман Пеццела

Бетис

 8 2 2
Давид Гарсия

Давид Гарсия

Осасуна

 9 1 5
Маркос Акунья

Маркос Акунья

Севилья

 8 1 3
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости