Сампаоли заявил, что очень взволнован перед матчем «Севильи» с «Реалом»

Главный тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли заявил, что очень взволнован перед матчем с «Реалом» в 11-м туре чемпионата Испании.

«Я очень взволнован перед этим матчем. Хочу, чтобы команда продемонстрировала храбрость. Представьте, если бы мы были напуганы, это бы ничем хорошим не закончилось. Мы хотим сыграть дерзко, и постараемся это сделать. Задача состоит в том, чтоб играть главную роль в этом матче. С нашей стороны мы должны контролировать мяч. В хаосе у нас будет очень мало шансов», — приводит слова Сампаоли Marca.

Матч «Реала» и «Севильи» пройдет в субботу, 22 октября. Начало — в 22.00 мск.

«Реал» лидируют в турнирной таблице чемпионата Испании, имея на счету 28 очков. «Севилья» располагается на 14-й позиции (10 очков).