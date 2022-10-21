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Сегодня, 19:45

Четыре игрока «Барселоны» не входят в планы команды на следующий сезон

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Стали известны имена игроков, которые не входят в планы «Барселоны» на следующий сезон.

Как сообщает ESPN, речь о полузащитнике Сердхио Бускетсе, защитниках Жераре Пике, Жорди Альбе и Сердхи Роберто. У Бускетса и Роберто заканчиваются контракты следующим летом, а у Пике и Альбы соглашения действуют до 2024 года.

Ожидается, что 34-летний Бускетс примет решение о своем будущем после чемпионата мира-2022 в Катаре.

Хави нравится универсальность Роберто, но каталонский клуб хотел бы усилить позицию правого защитника и полузащиту, если не в январе, то следующим летом.

Сложная ситуация с Пике, которому в январе исполнится 36 лет, и 33-летним Альбой. Их контракты рассчитаны еще на 18 месяцев, и, помимо большой зарплаты, им причитаются существенные суммы в виде отложенных выплат.

Источник: https://www.espn.com/soccer/soccer-transfers/story/4775274/frenkie-de-jong-wanted-by-chelsea-liverpool-man-united
Жерар Пике
Жорди Альба
Серхи Роберто
Серхио Бускетс
ФК Барселона
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И В Н П +/- О
1
 Реал 10 9 1 0 25-8 28
2
 Барселона 10 8 1 1 24-4 25
3
 Р. Сосьедад 10 7 1 2 16-12 22
4
 Атлетико 10 6 2 2 16-8 20
5
 Бетис 10 6 2 2 13-6 20
6
 Атлетик 10 5 3 2 19-8 18
7
 Осасуна 10 5 1 4 10-10 16
8
 Валенсия 10 4 3 3 17-11 15
9
 Вильярреал 10 4 3 3 12-6 15
10
 Р. Вальекано 10 3 3 4 11-13 12
11
 Вальядолид 10 3 2 5 10-15 11
12
 Альмерия 10 3 1 6 11-17 10
13
 Сельта 10 3 1 6 11-20 10
14
 Севилья 10 2 4 4 10-15 10
15
 Мальорка 10 2 3 5 7-11 9
16
 Эспаньол 10 2 3 5 12-17 9
17
 Хетафе 10 2 3 5 10-18 9
18
 Жирона 10 2 2 6 14-18 8
19
 Кадис 10 1 4 5 4-17 7
20
 Эльче 10 0 3 7 6-24 3
Результаты / календарь
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
22.10 15:00
Р. Вальекано – Кадис
 - : -
22.10 17:15
Вальядолид – Р. Сосьедад
 - : -
22.10 19:30
Валенсия – Мальорка
 - : -
22.10 22:00
Реал – Севилья
 - : -
23.10 15:00
Эспаньол – Эльче
 - : -
23.10 17:15
Бетис – Атлетико
 - : -
23.10 19:30
Жирона – Осасуна
 - : -
23.10 19:30
Вильярреал – Альмерия
 - : -
23.10 22:00
Барселона – Атлетик
 - : -
24.10 22:00
Сельта – Хетафе
 - : -
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ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 11
Хосе Луис Санмартин Хоселу

Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

 7
Борха Иглесиас

Борха Иглесиас

Бетис

 7
П
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 5
Родригу

Родригу

Реал

 4
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 4
И К Ж
Херман Пеццела

Херман Пеццела

Бетис

 8 2 2
Давид Гарсия

Давид Гарсия

Осасуна

 9 1 5
Маркос Акунья

Маркос Акунья

Севилья

 8 1 3
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