Тренер «Жироны»: «Мы вышли на игру с «Реалом» с отличным настроем, понимая, что нужно будет терпеть»

Главный тренер «Жироны» Мичел прокомментировал победу над «Реалом» (4:2) в матче 31-го тура чемпионата Испании.

«Мы вышли на игру с отличным настроем, понимая, что нам нужно будет терпеть. «Реал» вышел на поле с большим чувством превосходства, но мы знали, что нам предстоит, и были готовы ответить. Отобрать мяч у «Реала» очень сложно, потому что один Винисиус способен оставить позади восемь наших игроков. К тому же у «Реала» есть футболисты, способные выигрывать единоборства. Мы могли рассчитывать лишь на три-четыре передачи в развитии атаки», — приводит слова Митчела Marca.

«Реал» с 65 очками занимает второе место в чемпионате Испании, отставая от «Барселоны» на 11 очков. «Жирона» с 41 баллом идет на девятой строчке.