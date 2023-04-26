Анчелотти объяснил, почему заменил Начо в начале второго тайма с «Жироной»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти после поражения от «Жироны» (2:4) в 33-м туре чемпионата Испании объяснил, почему заменил защитника Начо Фернандеса. На 52-й минуте вместо него вышел Эдуардо Камавинга.

«Начо сделал свое дело, и я заменил его, чтобы поставить Камавинга и попытаться добиться большего на левом фланге. Мне не в чем его упрекнуть. Он сыграл не на своем уровне, но как и все. Никто не был на своем обычном уровне сегодня», — цитирует пресс-служба клуба Анчелотти.

«Реал» после поражения от «Жироны» на 11 очков отстает от «Барселоны» в турнирной таблице испанской ла лиги, но у каталонцев есть игра в запасе.