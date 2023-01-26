Главный тренер «Сосьедада» Альгуасиль: «Мы бились даже когда играли вдесятером»

Главный тренер «Реала Сосьедад» Иманол Альгуасиль прокомментировал поражение от «Барселоны» (0:1) в четвертьфинале Кубка Испании.

По словам специалиста, игрокам его команды не хватило эффективности в решающих моментах.

«Нам нужен был такой матч. [Против «Барсы»] многим тяжело играть 11 против 11. Представьте, как тяжело становится играть вдесятером.

Это сложно, когда такой игрок, как [Дембеле] находится в такой хорошей форме. Мы давали ему слишком много пространства. Если ты даешь ему полметра — тебе конец.

Мы бились даже тогда, когда играли вдесятером и у нас были шансы сравнять, но «Барса» сейчас в прекрасной форме», — сказал Альгуасиль после игры.

«Барселона» стала первым полуфиналистом турнира. Соперник станет известен по итогам жеребьевки.