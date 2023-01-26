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Сегодня, 06:44

Главный тренер «Сосьедада» Альгуасиль: «Мы бились даже когда играли вдесятером»

Главный тренер «Реала Сосьедад» прокомментировал поражение от «Барселоны» в Кубке Испании
Руслан Минаев
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Главный тренер «Реала Сосьедад» Иманол Альгуасиль прокомментировал поражение от «Барселоны» (0:1) в четвертьфинале Кубка Испании.

По словам специалиста, игрокам его команды не хватило эффективности в решающих моментах.

«Нам нужен был такой матч. [Против «Барсы»] многим тяжело играть 11 против 11. Представьте, как тяжело становится играть вдесятером.

Это сложно, когда такой игрок, как [Дембеле] находится в такой хорошей форме. Мы давали ему слишком много пространства. Если ты даешь ему полметра — тебе конец.

Мы бились даже тогда, когда играли вдесятером и у нас были шансы сравнять, но «Барса» сейчас в прекрасной форме», — сказал Альгуасиль после игры.

«Барселона» стала первым полуфиналистом турнира. Соперник станет известен по итогам жеребьевки.

ФК Барселона
ФК Реал Сосьедад
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Барселона 17 14 2 1 36-6 44
2
 Реал 17 13 2 2 38-16 41
3
 Р. Сосьедад 18 12 2 4 28-18 38
4
 Вильярреал 18 9 4 5 21-13 31
5
 Атлетико 18 9 4 5 27-16 31
6
 Бетис 17 8 4 5 19-14 28
7
 Осасуна 18 8 4 6 18-17 28
8
 Атлетик 18 7 5 6 25-19 26
9
 Р. Вальекано 18 7 5 6 24-22 26
10
 Мальорка 18 7 4 7 15-16 25
11
 Жирона 18 5 6 7 26-28 21
12
 Валенсия 17 5 5 7 25-20 20
13
 Эспаньол 18 4 8 6 22-26 20
14
 Альмерия 18 5 4 9 20-28 19
15
 Севилья 18 4 6 8 18-26 18
16
 Вальядолид 18 5 2 11 13-28 17
17
 Хетафе 18 4 5 9 16-25 17
18
 Сельта 18 4 5 9 17-29 17
19
 Кадис 18 3 7 8 12-29 16
20
 Эльче 18 0 6 12 12-36 6
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33 тур
34 тур
35 тур
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38 тур
27.01 23:00
Альмерия – Эспаньол
 - : -
28.01 16:00
Кадис – Мальорка
 - : -
28.01 18:15
Жирона – Барселона
 - : -
28.01 20:30
Севилья – Эльче
 - : -
28.01 23:00
Хетафе – Бетис
 - : -
29.01 16:00
Вальядолид – Валенсия
 - : -
29.01 18:15
Осасуна – Атлетико
 - : -
29.01 20:30
Сельта – Атлетик
 - : -
29.01 23:00
Реал – Р. Сосьедад
 - : -
30.01 23:00
Вильярреал – Р. Вальекано
 - : -
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ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 13
Хосе Луис Санмартин Хоселу

Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

 10
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 9
П
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 7
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 6
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 6
И К Ж
Херман Пеццела

Херман Пеццела

Бетис

 14 2 2
Гонсало Верду

Гонсало Верду

Эльче

 7 2 1
Исаак Карселeн

Исаак Карселeн

Кадис

 11 2 1
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