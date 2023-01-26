«Осасуна» вышла в полуфинал Кубка Испании в 6-й раз в истории и впервые с сезона-2004/05

«Осасуна» дома переиграла «Севилью» в матче 1/4 финала Кубка Испании — 2:1. Встреча прошла на стадионе «Эль Садар» в Памплоне.

«Осасуна» вышла в полуфинал Копа дель Рей в шестой раз в своей истории и впервые с сезона-2004/05.

В том году они сыграли свой единственный финал в истории клуба — проиграв «Бетису» со счетом 1:2.

Соперник «Осасуны» по полуфиналу в этом сезоне определится позже в результате жеребьевки.