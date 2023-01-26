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«Осасуна» вышла в полуфинал Кубка Испании в 6-й раз в истории и впервые с сезона-2004/05

Руслан Минаев
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«Осасуна» дома переиграла «Севилью» в матче 1/4 финала Кубка Испании — 2:1. Встреча прошла на стадионе «Эль Садар» в Памплоне.

«Осасуна» вышла в полуфинал Копа дель Рей в шестой раз в своей истории и впервые с сезона-2004/05.

В том году они сыграли свой единственный финал в истории клуба — проиграв «Бетису» со счетом 1:2.

Соперник «Осасуны» по полуфиналу в этом сезоне определится позже в результате жеребьевки.

ФК Осасуна
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 Реал 17 13 2 2 38-16 41
3
 Р. Сосьедад 18 12 2 4 28-18 38
4
 Вильярреал 18 9 4 5 21-13 31
5
 Атлетико 18 9 4 5 27-16 31
6
 Бетис 17 8 4 5 19-14 28
7
 Осасуна 18 8 4 6 18-17 28
8
 Атлетик 18 7 5 6 25-19 26
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 Р. Вальекано 18 7 5 6 24-22 26
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 Мальорка 18 7 4 7 15-16 25
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 Сельта 18 4 5 9 17-29 17
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27.01 23:00
Альмерия – Эспаньол
 - : -
28.01 16:00
Кадис – Мальорка
 - : -
28.01 18:15
Жирона – Барселона
 - : -
28.01 20:30
Севилья – Эльче
 - : -
28.01 23:00
Хетафе – Бетис
 - : -
29.01 16:00
Вальядолид – Валенсия
 - : -
29.01 18:15
Осасуна – Атлетико
 - : -
29.01 20:30
Сельта – Атлетик
 - : -
29.01 23:00
Реал – Р. Сосьедад
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30.01 23:00
Вильярреал – Р. Вальекано
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