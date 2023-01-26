«Барселона» — первый клуб, который забил 1500 голов в Кубке Испании

«Барселона» дома обыграла «Реал Сосьедад» в четвертьфинале Кубка Испании — 1:0. Гол забил Усман Дембеле.

Взятие ворот стало для каталонцев 1500-м в розыгрышах Кубка Испании, утверждает Misterchip. За 121-летнюю историю турнира больше «Барселоны» не забивал никто.

«Сине-гранатовые» также являются рекордсменами по числу титулов на турнире — 31. Всего каталонский клуб участвовал в 42 финалах.