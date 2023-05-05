Анчелотти: «Мое будущее понятно. Мой контракт истекает 30 июня 2024 года»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос о будущем в клубе.

Мадридский клуб встретится с «Осасуной» в финале Кубка Испании, а далее проведет первый полуфинальный матч Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

«Это финал Кубка Испании и полуфинал Лиги чемпионов — вот и все. Я играю не за свое будущее. Сначала игра за трофей, а затем нам нужно подготовиться к полуфиналу. Мое будущее понятно. Мой контракт истекает 30 июня 2024 года. Не завтра. Говорить о моем будущем сегодня неправильно. Я буду играть в финале и полуфинале и хотел бы выиграть оба матча», — приводит слова Анчелотти ESPN.