Спортивный директор «Барселоны» Алемани перейдет в «Астон Виллу»

Спортивный директор «Барселоны» Матеу Алемани перейдет в «Астон Виллу», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, о подписании контракта представители английского клуба объявят в ближайшее время.

Алемани работает в «Барселоне» с марта 2021 года. Ранее в клубе объявили, что спортивный менеджер покинет свой пост 30 июня.

As со ссылкой на RAC1 сообщал, что место спортивного директора каталонцев может занять экс-хавбек клуба Деку.