Модрич получил предложение из Саудовской Аравии с зарплатой около 40 миллионов евро

Полузащитник «Реала» Лука Модрич получил предложение из Саудовской Аравии, сообщает Relevo.

По данным источника, саудовский клуб предложил 37-летнему спортсмену контракт с зарплатой в размере около 40 миллионов евро за сезон, но хорват не оценил его и не использовал для давления на «Реал». Он уважает свой клуб и хочет идти рука об руку с «Реалом».

Контракт Модрича с испанским клубом рассчитан до конца нынешнего сезона.

В этом сезоне полузащитник провел в чемпионате Испании 28 матчей, отметившись 4 голами и 3 результативными передачами. Он выступает за «Реал» с 2012 года.