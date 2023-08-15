Футбол
Испания
Новости
Видео Ла Лига Сегунда Кубок Суперкубок
Игры
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 09:30

Газзаев: «В Испании никто вальяжности Захаряну не простит»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Арсен Захарян.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» оценил победу «Динамо» над «Балтикой» и дал совет Арсену Захаряну, который в ближайшее время должен перейти в «Реал Сосьедад».

— «Динамо» победило «Балтику» на классе. Сказался более высокий уровень индивидуального мастерства бело-голубых. Калининградцы старались, в первом тайме выглядели весьма прилично, но на все 90 минут команду Игнашевича все-таки не хватило. Все же в футболе решают эпизоды. Вспомните, как во втором тайме ошибся Сазонов, когда неаккуратно скинул мяч назад Шунину. В итоге Мусаев имел великолепную возможность сравнять счет. Но промедлил, сделал несколько лишних движений. Надо было сразу, в касание перекидывать голкипера! Вот тут как раз и не хватило исполнительского мастерства. Затянул...

Проблемы «Динамо» в обороне никуда не делись. Восемь пропущенных голов за четыре тура — многовато. Сейчас лидер таблицы — «Краснодар», который пропустил лишь один мяч.

Зато в атаке команда Лички добавляет. Грулев, Нгамале, Тюкавин, Смолов смотрелись солидно. Но не забывайте, что это все было на фоне «Балтики». Впереди дерби с ЦСКА.

Арсен Захарян. «Хвича — ориентир для Захаряна. «Локо» — беспомощный, а Литвинов — не защитник!» Газзаев — о топ-событиях тура

Конечно, Захарян — потеря для «Динамо». Да, в последнее время он уже играл не так ярко, как в позапрошлом сезоне. Однако его качества видны невооруженным глазом. Мог взорваться. Решить эпизод. Теперь будем наблюдать за ним в чемпионате Испании.

Это большой вызов для него. Я уже как-то давал через ваше издание совет и ему, и другим талантливым нашим игрокам. Арсену надо 24 часа в сутки думать о футболе! В 20 лет попасть в один из сильнейших европейских чемпионатов — уже хорошо. Но этот шанс можно быстро разбазарить. Парню нужно понять, что никто ему вальяжности там не простит. В каждом матче, на каждой тренировке надо выкладываться на 100-150 процентов. Ориентиром для него должен стать Хвича Кварацхелия. У него же получилось в «Наполи». Теперь очередь за Захаряном.

Конечно, сначала надо закрепиться в «Реал Сосъедад», показывать там стабильную, хорошую игру, а вот в будущем уже нацеливаться на попадание в мадридский «Реал» или в «Барселону». А как без этого? Только так! Только амбиции, профессионализм, пахота могут обеспечить ему европейский успех. Для этого у него есть все качества: высокая скорость, техническая оснащенность, функциональные возможности.

Арсен Захарян. Захарян урвал роскошный вариант в Европе. С Лигой чемпионов, игрой в атаку и чемпионатом мечты

Арсен Захарян
Футбол
ФК Динамо (Москва)
Валерий Газзаев
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
ИИХФ отказалась признавать контракт Федотова с ЦСКА и дисквалифицировала вратаря
Тактаров и Монсон приготовили окрошку и провели стердаун перед боем на турнире «РЕН ТВ»
Число погибших в результате ЧП в Дагестане увеличилось до 26
Антонов обвинил Киев в использовании военной помощи против мирных жителей
СК возбудил уголовное дело по факту взрыва на АЗС в Махачкале
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Атлетико» — «Гранада»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Хетафе» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетик» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Севилья» — «Валенсия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Сельта» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Севилья»: видеообзор, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Атлетик»: видеообзор, чемпионат Испании
«Барселона» — «Мальорка»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Севилья» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Эспаньол» — «Атлетико»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
«Вальядолид» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Севилья» — «Бетис»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Эспаньол» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Эльче» — «Атлетико»: видеообзор, 34-й тур чемпионата Испании
«Сельта» — «Валенсия»: видеообзор, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Хетафе»: видеообзор, 34-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Кадис»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Вильярреал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Осасуна»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
Материалы сюжета: РПЛ, 4-й тур: ЦСКА — «Сочи», «Урал» — «Спартак» и другие матчи
Газзаев: «Литвинов — не защитник. Медина и в ЦСКА меня не впечатлял»
Газзаев: «Не понимаю тех, кто похоронил команду Семака»
«Хвича — ориентир для Захаряна. «Локо» — беспомощный, а Литвинов — не защитник!» Газзаев — о топ-событиях тура
Костанца — о ничьей с «Локомотивом»: «Мы очень разочарованы таким результатом»
РПЛ: турнирная таблица после 4-го тура
РПЛ: «Урал» победил «Спартак», «Локомотив» сыграл вничью с «Крыльями Советов» и другие матчи 4-го тура
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Симеоне — о победе над «Гранадой»: «Надеемся, что Мората забьет как можно больше голов»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Атлетико 1 1 0 0 3-1 3
2
 Реал 1 1 0 0 2-0 3
3
 Осасуна 1 1 0 0 2-0 3
4
 Р. Вальекано 1 1 0 0 2-0 3
5
 Валенсия 1 1 0 0 2-1 3
6
 Бетис 1 1 0 0 2-1 3
7
 Кадис 1 1 0 0 1-0 3
8
 Мальорка 1 0 1 0 1-1 1
9
 Лас-Пальмас 1 0 1 0 1-1 1
10
 Жирона 1 0 1 0 1-1 1
11
 Р. Сосьедад 1 0 1 0 1-1 1
12
 Хетафе 1 0 1 0 0-0 1
13
 Барселона 1 0 1 0 0-0 1
14
 Севилья 1 0 0 1 1-2 0
15
 Вильярреал 1 0 0 1 1-2 0
16
 Алавес 1 0 0 1 0-1 0
17
 Гранада 1 0 0 1 1-3 0
18
 Альмерия 1 0 0 1 0-2 0
19
 Сельта 1 0 0 1 0-2 0
20
 Атлетик 1 0 0 1 0-2 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
11.08 20:30
Альмерия – Р. Вальекано
 0 : 2
11.08 23:00
Севилья – Валенсия
 1 : 2
12.08 18:00
Р. Сосьедад – Жирона
 1 : 1
12.08 20:30
Лас-Пальмас – Мальорка
 1 : 1
12.08 22:30
Атлетик – Реал
 0 : 2
13.08 18:00
Сельта – Осасуна
 0 : 2
13.08 20:30
Вильярреал – Бетис
 1 : 2
13.08 22:30
Хетафе – Барселона
 0 : 0
14.08 20:30
Кадис – Алавес
 1 : 0
14.08 22:30
Атлетико – Гранада
 3 : 1
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 1
Жозе Виллиан

Жозе Виллиан

Бетис

 1
Рубен Гарсия

Рубен Гарсия

Осасуна

 1
П
Айен Муньос

Айен Муньос

Реал Сосьедад

 1
Давид Алаба

Давид Алаба

Реал

 1
Андре Алмейда I

Андре Алмейда I

Валенсия

 1
И К Ж
Рафинья

Рафинья

Барселона

 1 1 1
Лоик Баде

Лоик Баде

Севилья

 1 1 0
Хайме Мата

Хайме Мата

Хетафе

 1 0 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости