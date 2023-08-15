Газзаев: «В Испании никто вальяжности Захаряну не простит»
Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» оценил победу «Динамо» над «Балтикой» и дал совет Арсену Захаряну, который в ближайшее время должен перейти в «Реал Сосьедад».
— «Динамо» победило «Балтику» на классе. Сказался более высокий уровень индивидуального мастерства бело-голубых. Калининградцы старались, в первом тайме выглядели весьма прилично, но на все 90 минут команду Игнашевича все-таки не хватило. Все же в футболе решают эпизоды. Вспомните, как во втором тайме ошибся Сазонов, когда неаккуратно скинул мяч назад Шунину. В итоге Мусаев имел великолепную возможность сравнять счет. Но промедлил, сделал несколько лишних движений. Надо было сразу, в касание перекидывать голкипера! Вот тут как раз и не хватило исполнительского мастерства. Затянул...
Проблемы «Динамо» в обороне никуда не делись. Восемь пропущенных голов за четыре тура — многовато. Сейчас лидер таблицы — «Краснодар», который пропустил лишь один мяч.
Зато в атаке команда Лички добавляет. Грулев, Нгамале, Тюкавин, Смолов смотрелись солидно. Но не забывайте, что это все было на фоне «Балтики». Впереди дерби с ЦСКА.
Конечно, Захарян — потеря для «Динамо». Да, в последнее время он уже играл не так ярко, как в позапрошлом сезоне. Однако его качества видны невооруженным глазом. Мог взорваться. Решить эпизод. Теперь будем наблюдать за ним в чемпионате Испании.
Это большой вызов для него. Я уже как-то давал через ваше издание совет и ему, и другим талантливым нашим игрокам. Арсену надо 24 часа в сутки думать о футболе! В 20 лет попасть в один из сильнейших европейских чемпионатов — уже хорошо. Но этот шанс можно быстро разбазарить. Парню нужно понять, что никто ему вальяжности там не простит. В каждом матче, на каждой тренировке надо выкладываться на 100-150 процентов. Ориентиром для него должен стать Хвича Кварацхелия. У него же получилось в «Наполи». Теперь очередь за Захаряном.
Конечно, сначала надо закрепиться в «Реал Сосъедад», показывать там стабильную, хорошую игру, а вот в будущем уже нацеливаться на попадание в мадридский «Реал» или в «Барселону». А как без этого? Только так! Только амбиции, профессионализм, пахота могут обеспечить ему европейский успех. Для этого у него есть все качества: высокая скорость, техническая оснащенность, функциональные возможности.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Атлетико
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
2
|Реал
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
3
|Осасуна
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
4
|Р. Вальекано
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
5
|Валенсия
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
6
|Бетис
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
7
|Кадис
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
8
|Мальорка
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Лас-Пальмас
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Жирона
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
11
|Р. Сосьедад
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
12
|Хетафе
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
13
|Барселона
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
14
|Севилья
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
15
|Вильярреал
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
16
|Алавес
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|
17
|Гранада
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
18
|Альмерия
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
19
|Сельта
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
20
|Атлетик
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|11.08
|20:30
|
Альмерия – Р. Вальекано
|0 : 2
|11.08
|23:00
|
Севилья – Валенсия
|1 : 2
|12.08
|18:00
|
Р. Сосьедад – Жирона
|1 : 1
|12.08
|20:30
|
Лас-Пальмас – Мальорка
|1 : 1
|12.08
|22:30
|
Атлетик – Реал
|0 : 2
|13.08
|18:00
|
Сельта – Осасуна
|0 : 2
|13.08
|20:30
|
Вильярреал – Бетис
|1 : 2
|13.08
|22:30
|
Хетафе – Барселона
|0 : 0
|14.08
|20:30
|
Кадис – Алавес
|1 : 0
|14.08
|22:30
|
Атлетико – Гранада
|3 : 1
|Г
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|1
|
|
Жозе Виллиан
Бетис
|1
|
|
Рубен Гарсия
Осасуна
|1
|П
|
|
Айен Муньос
Реал Сосьедад
|1
|
|
Давид Алаба
Реал
|1
|
|
Андре Алмейда I
Валенсия
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Рафинья
Барселона
|1
|1
|1
|
|
Лоик Баде
Севилья
|1
|1
|0
|
|
Хайме Мата
Хетафе
|1
|0
|0