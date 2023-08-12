Захарян урвал роскошный вариант в Европе. С Лигой чемпионов, игрой в атаку и чемпионатом мечты
Трансферная сага с отъездом Захаряна в Европу максимально близка к финалу. Позади напряженные переговоры с «Челси» и попытка заманить игрока в «Страсбур», срыв трансфера в «Лацио», реальный интерес топ-клубов Нидерландов и даже разговоры о продлении контракта с «Динамо». А на выходе — переход в «Реал Сосьедад», который вел игрока с зимы и активизировался несколько дней назад.
Как стало известно «СЭ», «Динамо» получит 12 миллионов евро плюс бонусы. Сделке ничто не помешает: переговоры между клубами завершены, осталось лишь уладить детали личного контракта. По данным инсайдера Ивана Карпова, речь идет о сроке соглашения (баски настаивают на пяти годах, сторона игрока хочет сократить до четырех), а также сумме выкупа (в Испании рассчитывают получить с последующей продажи более 60 миллионов).
Гол «Краснодару» на последних секундах наверняка останется последними результативными действиями Арсена в «Динамо». С «Балтикой» он вряд ли сыграет — на таких стадиях трансфера никто так не делает. Тем более что «Сосьедад» — слишком хороший вариант, чтобы так рисковать переговорами.
Да, по статусу это не «Челси» и даже не «Лацио», но если мы рассматриваем практичность трансфера, а не масштаб, то плюсы очевидны. Во-первых, в «Сосьедаде» не будет такого давления, которое бы обрушилось в Лондоне и Риме. Не говоря уже о том, что в случае с «Челси» перед включением в основу пришлось бы пройти через аренду. Возможно, не одну.
Второй момент — наличие Лиги чемпионов, и это уникальный бонус, которого лишены все наши топ-легионеры: «Аталанта» Миранчука сыграет в Лиге Европы, а «Монако» Головина вообще остался без еврокубков.
Наконец, решающий аргумент — игровая философия «Сосьедада», заточенного под доминирующий футбол и контроль мяча. Альгуасиль фанатеет от интенсивного прессинга (при нем команда не стесняется очень высоко встречать соперника) с «ромбом» в центре поля, но при этом меняет схемы даже во время матча. В мае «Сосьедад» впервые с 1991 года победил на «Камп Ноу» и за 90 минут матча с «Барселоной» использовал три расстановки: 4-4-2, 4-1-4-1 и 5-3-2.
Вероятно, Захарян рассматривается на роль наконечника ромба — это прямая замена Давиду Сильве, в конце июля завершившему карьеру из-за травмы крестообразной связки. Но мы-то знаем, что в «Динамо» Арсена использовали и в качестве глубинного полузащитника, и даже на флангах. Причем лучшие качества игрока раскрывались именно в 4-4-2, которая является базовой в «Сосьедаде».
Урвать такой вариант на фоне международных санкций и проблем, когда даже трансфер в «Гавр» выглядит чудом, — огромная удача. Тем более что в случае с Арсеном был дополнительный фактор в виде финансового интереса «Динамо»: в клубе уже держали в руках оффер на 15 миллионов евро и не хотели сильно падать в деньгах (поэтому и отклоняли запросы «Фейеноорда», не готового платить больше шести).
— Представим, что тебя хотят по одной команде из топ-5 лиг. Какую бы лигу выбрал?
— Испанию. Мне всегда нравился их техничный футбол, — признавался хавбек в интервью Sport24 в 2021-м.
Спустя два года мечта осуществилась. Как же хочется, чтобы у Арсена получилось!
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|4
|4
|0
|0
|8-1
|12
|
2
|Урал
|4
|3
|1
|0
|7-3
|10
|
3
|Спартак
|4
|3
|0
|1
|11-7
|9
|
4
|Кр. Советов
|4
|2
|2
|0
|11-6
|8
|
5
|ЦСКА
|3
|2
|0
|1
|8-5
|6
|
6
|Локомотив
|4
|1
|2
|1
|8-8
|5
|
7
|Зенит
|3
|1
|1
|1
|5-4
|4
|
8
|Динамо
|3
|1
|1
|1
|7-8
|4
|
9
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|4-7
|4
|
10
|Ахмат
|3
|1
|0
|2
|5-6
|3
|
11
|Сочи
|3
|1
|0
|2
|3-4
|3
|
12
|Балтика
|3
|1
|0
|2
|3-5
|3
|
13
|Рубин
|3
|0
|2
|1
|4-7
|2
|
14
|Пари НН
|3
|0
|1
|2
|0-3
|1
|
15
|Оренбург
|4
|0
|1
|3
|3-8
|1
|
16
|Факел
|3
|0
|0
|3
|3-8
|0
|11.08
|18:00
|
Урал – Спартак
|3 : 2
|12.08
|15:00
|
Локомотив – Кр. Советов
|1 : 1
|12.08
|17:30
|
Оренбург – Краснодар
|0 : 2
|12.08
|20:00
|
Ростов – Рубин
|- : -
|13.08
|15:00
|
Динамо – Балтика
|- : -
|13.08
|17:30
|
Зенит – Факел
|- : -
|13.08
|20:00
|
ЦСКА – Сочи
|- : -
|14.08
|19:30
|
Пари НН – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Квинси Промес
Спартак
|3
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|1
|1
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|2
|1
|0
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0