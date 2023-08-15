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Сегодня, 02:38

Симеоне — о победе над «Гранадой»: «Надеемся, что Мората забьет как можно больше голов»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне подвел итоги матча стартового тура чемпионата Испании против «Гранады» (3:1).

«Чемпионат очень сложный, все команды играют очень хорошо. Было трудно победить, потому что «Гранада» провела хороший матч. Замены придали нам сил и уверенности в концовке. Мы надеемся, что Мората забьет как можно больше голов. Мы возлагаем большие надежды на него и на Депая, Корреа, Гризманна, Карраско. Я рад за Мемфиса, он знает, что должен прилагать огромные усилия», — приводит слова Симеоне Marca.

«Атлетико» в следующем туре отправится в гости к «Бетису» 20 августа. «Гранада» дома сыграет с «Райо Вальекано» 21-го числа.

Альваро Мората
Диего Симеоне
ФК Атлетико
ФК Гранада
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Неделя

«Атлетико» победил «Гранаду» в 1-м туре ла лиги
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Атлетико 1 1 0 0 3-1 3
2
 Реал 1 1 0 0 2-0 3
3
 Осасуна 1 1 0 0 2-0 3
4
 Р. Вальекано 1 1 0 0 2-0 3
5
 Валенсия 1 1 0 0 2-1 3
6
 Бетис 1 1 0 0 2-1 3
7
 Кадис 1 1 0 0 1-0 3
8
 Мальорка 1 0 1 0 1-1 1
9
 Лас-Пальмас 1 0 1 0 1-1 1
10
 Жирона 1 0 1 0 1-1 1
11
 Р. Сосьедад 1 0 1 0 1-1 1
12
 Хетафе 1 0 1 0 0-0 1
13
 Барселона 1 0 1 0 0-0 1
14
 Севилья 1 0 0 1 1-2 0
15
 Вильярреал 1 0 0 1 1-2 0
16
 Алавес 1 0 0 1 0-1 0
17
 Гранада 1 0 0 1 1-3 0
18
 Альмерия 1 0 0 1 0-2 0
19
 Сельта 1 0 0 1 0-2 0
20
 Атлетик 1 0 0 1 0-2 0
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38 тур
11.08 20:30
Альмерия – Р. Вальекано
 0 : 2
11.08 23:00
Севилья – Валенсия
 1 : 2
12.08 18:00
Р. Сосьедад – Жирона
 1 : 1
12.08 20:30
Лас-Пальмас – Мальорка
 1 : 1
12.08 22:30
Атлетик – Реал
 0 : 2
13.08 18:00
Сельта – Осасуна
 0 : 2
13.08 20:30
Вильярреал – Бетис
 1 : 2
13.08 22:30
Хетафе – Барселона
 0 : 0
14.08 20:30
Кадис – Алавес
 1 : 0
14.08 22:30
Атлетико – Гранада
 3 : 1
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Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 1
Жозе Виллиан

Жозе Виллиан

Бетис

 1
Рубен Гарсия

Рубен Гарсия

Осасуна

 1
П
Айен Муньос

Айен Муньос

Реал Сосьедад

 1
Давид Алаба

Давид Алаба

Реал

 1
Андре Алмейда I

Андре Алмейда I

Валенсия

 1
И К Ж
Рафинья

Рафинья

Барселона

 1 1 1
Лоик Баде

Лоик Баде

Севилья

 1 1 0
Хайме Мата

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Хетафе

 1 0 0
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