Форвард «Жироны» Кастельянос оформил покер в ворота «Реала»

Нападающий «Жироны» Валентин Кастельянос отметился покером в ворота «Реала» в матче 31-го тура испанской ла лиги.

Аргентинец забил на 12-й и 24-й минутах, после чего отставание «Реала» сократил гол Винисиуса, но в начале второго тайма Кастельянос снова удвоил преимущество «Жироны», сделав счет 3:1, а на 62-й минут забил четвертый гол в ворота «сливочных».

Это первый покер для нападающего в Европе. Он перешел в «Жирону» летом прошлого года из «Нью-Йорк Сити».