Испания: расписание и результаты матчей 38 тура ла лиги

С 24 по 26 мая пройдут матчи 38-го тура чемпионата Испании по футболу сезона-2023/24. «СЭ» публикует расписание и результаты игр заключительного тура ла лиги. Время начала — московское.

Ранее мадридский «Реал» досрочно стал чемпионом Испании. Команда главного тренера Карло Анчелотти выиграла золотые медали в 36-й раз в своей истории.

Расписание и результаты матчей 38 тура ла лиги

24 мая. 22.00. «Жирона» — «Гранада»

25 мая. 15.00. «Осасуна» — «Вильярреал»

25 мая. 17.15. «Реал Сосьедад» — «Атлетико»

25 мая. 19.30. «Альмерия» — «Кадис»

25 мая. 19.30. «Райо Вальекано» — «Атлетик»

25 мая. 22.00. «Реал» — «Бетис»

26 мая. 15.00. «Хетафе» — «Мальорка»

26 мая. 17.15. «Сельта» — «Валенсия»

26 мая. 17.15. «Лас-Пальмас» — «Алавес»

26 мая. 22.00. «Севилья» — «Барселона»

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