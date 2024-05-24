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Сегодня, 18:00

Испания: расписание и результаты матчей 38 тура ла лиги

Матчи 38-го тура ла лиги начнутся 24 мая
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Футболисты «Реала» Арда Гюлер и Винисиус Жуниор.
Арда Гюлер (слева) и Винисиус Жуниор.
Фото Global Look Press

С 24 по 26 мая пройдут матчи 38-го тура чемпионата Испании по футболу сезона-2023/24. «СЭ» публикует расписание и результаты игр заключительного тура ла лиги. Время начала — московское.

Ранее мадридский «Реал» досрочно стал чемпионом Испании. Команда главного тренера Карло Анчелотти выиграла золотые медали в 36-й раз в своей истории.

Расписание и результаты матчей 38 тура ла лиги

24 мая. 22.00. «Жирона» — «Гранада»

Испания. Ла Лига. 38-й тур
24 мая, 22:00. Montilivi (Жирона)
Жирона
Гранада

25 мая. 15.00. «Осасуна» — «Вильярреал»

Испания. Ла Лига. 38-й тур
25 мая, 15:00. El Sadar (Памплона)
Осасуна
Вильярреал

25 мая. 17.15. «Реал Сосьедад» — «Атлетико»

Испания. Ла Лига. 38-й тур
25 мая, 17:15. Reale Arena (Сан-Себастьян)
Реал Сосьедад
Атлетико

25 мая. 19.30. «Альмерия» — «Кадис»

Испания. Ла Лига. 38-й тур
25 мая, 19:30. Estadio de los Juegos Mediterraneos (Альмерия)
Альмерия
Кадис

25 мая. 19.30. «Райо Вальекано» — «Атлетик»

Испания. Ла Лига. 38-й тур
25 мая, 19:30. Vallecas (Мадрид)
Райо Вальекано
Атлетик

25 мая. 22.00. «Реал» — «Бетис»

Испания. Ла Лига. 38-й тур
25 мая, 22:00. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
Бетис

26 мая. 15.00. «Хетафе» — «Мальорка»

Испания. Ла Лига. 38-й тур
26 мая, 15:00. Coliseum Alfonso Perez (Хетафе)
Хетафе
Мальорка

26 мая. 17.15. «Сельта» — «Валенсия»

Испания. Ла Лига. 38-й тур
26 мая, 17:15. Abanca-Balaidos (Виго)
Сельта
Валенсия

26 мая. 17.15. «Лас-Пальмас» — «Алавес»

Испания. Ла Лига. 38-й тур
26 мая, 17:15. Gran Canaria (Лас-Пальмас)
Лас-Пальмас
Алавес

26 мая. 22.00. «Севилья» — «Барселона»

Испания. Ла Лига. 38-й тур
26 мая, 22:00. Ramon Sanchez Pizjuan (Севилья)
Севилья
Барселона

Чемпионат Испании по футболу: новости и результаты игр, турнирная таблица и расписание, обзоры матчей и статистика в актуальном виде на сайте «СЭ».

Футбол
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 37 29 7 1 87-26 94
2
 Барселона 37 25 7 5 77-43 82
3
 Жирона 37 24 6 7 78-46 78
4
 Атлетико 37 23 4 10 68-43 73
5
 Атлетик 37 18 11 8 60-37 65
6
 Р. Сосьедад 37 16 12 9 51-37 60
7
 Бетис 37 14 14 9 48-45 56
8
 Вильярреал 37 14 10 13 64-64 52
9
 Валенсия 37 13 9 15 38-43 48
10
 Алавес 37 12 9 16 35-45 45
11
 Осасуна 37 12 8 17 44-55 44
12
 Хетафе 37 10 13 14 41-52 43
13
 Севилья 37 10 11 16 47-52 41
14
 Сельта 37 10 10 17 44-55 40
15
 Лас-Пальмас 37 10 9 18 32-46 39
16
 Р. Вальекано 37 8 14 15 29-47 38
17
 Мальорка 37 7 16 14 31-43 37
18
 Кадис 37 6 15 16 25-49 33
19
 Гранада 37 4 9 24 38-72 21
20
 Альмерия 37 2 12 23 37-74 18
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38 тур
24.05 22:00
Жирона – Гранада
 - : -
25.05 15:00
Осасуна – Вильярреал
 - : -
25.05 17:15
Р. Сосьедад – Атлетико
 - : -
25.05 19:30
Альмерия – Кадис
 - : -
25.05 19:30
Р. Вальекано – Атлетик
 - : -
25.05 22:00
Реал – Бетис
 - : -
26.05 15:00
Хетафе – Мальорка
 - : -
26.05 17:15
Сельта – Валенсия
 - : -
26.05 17:15
Лас-Пальмас – Алавес
 - : -
26.05 22:00
Севилья – Барселона
 - : -
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ЖК
Г
Александр Серлот

Александр Серлот

Вильярреал

 23
Артем Довбик

Артем Довбик

Жирона

 21
Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 19
П
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 13
Нико Уильямс

Нико Уильямс

Атлетик

 11
Рафинья

Рафинья

Барселона

 9
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Осасуна, Бетис

 23 2 5
Виктор Чуст

Виктор Чуст

Кадис

 21 2 3
Фернандес Иглесиас Начо

Фернандес Иглесиас Начо

Реал

 28 2 3
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