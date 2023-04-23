Бензема догнал Рамоса по победам за «Реал» — больше только у Касильяса

Форвард «Реала» Карим Бензема догнал экс-защитника клуба Серхио Рамоса по победам за «сливочных». Победа над «Сельтой» (2:0) в 30-м туре чемпионата Испании стала для француза 437-й в клубе.

Лидирует в списке Икер Касильяс, который одержал в «Реале» 463 победы.

В этом сезоне Бензема провел за клуб 36 матчей, забил 26 голов и отдал 6 результативных передач.