Асенсио поучаствовал в 10 голах в 2023 году — больше всех в ла лиге

Полузащитник «Реала» Марко Асенсио поучаствовал в 10 голах в чемпионате Испании в 2023 году. Это больше, чем у любого игрока ла лиги с начала этого года.

Вингер «сливочных» провел 15 матчей, в которых забил 7 голов и отдал 3 результативные передачи.

Всего в этом сезоне 27-летний испанец провел за «Реал» 41 матч, забил 11 голов и отдал 7 результативных передач.

Контракт игрока с клубом истекает летом 2023 года.