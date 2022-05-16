Гави близок к продлению контракта с «Барселоной»

«Барселона» близка к тому, чтобы подписать новый контракт с полузащитником команды Гави, сообщает COPE.

По данным источника, последняя встреча между агентом 17-летнего испанца и директором клуба Матеу Алемани прошла успешно, и обе стороны уверены в подписании соглашения до 2027 года.

В сезоне-2021/22 Гави забил два гола и отдал шесть результативных передач в 46 матчах за «Барселону». Контракт полузащитника действует до конца июня 2023 года.