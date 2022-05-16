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Сегодня, 18:25

Гави близок к продлению контракта с «Барселоной»

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Барселона» близка к тому, чтобы подписать новый контракт с полузащитником команды Гави, сообщает COPE.

По данным источника, последняя встреча между агентом 17-летнего испанца и директором клуба Матеу Алемани прошла успешно, и обе стороны уверены в подписании соглашения до 2027 года.

В сезоне-2021/22 Гави забил два гола и отдал шесть результативных передач в 46 матчах за «Барселону». Контракт полузащитника действует до конца июня 2023 года.

Источник: https://www.cope.es/deportes/futbol/noticias/cumbre-barcelona-por-gavi-20220516_2084393
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