Обамеянг: «Барселона» должна выиграть Лигу чемпионов. Мы сделаем все, чтобы вернуться и победить»

Обамеянг заявил о желании выиграть Лигу чемпионов с «Барселоной»

Нападающий «Барселоны» Пьер-Эмерик Обамеянг заявил о желании выиграть Лигу чемпионов с каталонским клубом.

«Барселона» должна выиграть Лигу чемпионов, — приводит слова Обамеянга Diario Sport. — Мы сделаем все, чтобы вернуться и победить».

В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов «Барселона» с семью очками заняла третье место в турнирной таблице группы E и сыграет в плей-офф Лиги Европы.

Вчера, 2 февраля, каталонский клуб объявил о подписании контракта с нападающим. Соглашение с 32-летним габонцем рассчитано до 30 июня 2025 года.