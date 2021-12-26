Ферран Торрес прилетел в Барселону. Фото
Нападающий «Манчестер Сити» Ферран Торрес прилетел в Барселону, где пройдет медобследование. Вместе с футболистом прилетел и его агент, сообщает журналист Фабрицио Романо.
Игрок близок к переходу в «Барселону». Ранее сообщалось, что Ферран Торрес перейдет в каталонский клуб за 55 миллионов евро.
21-летний испанец выступает за «Манчестер Сити» с августа 2020 года, в сезоне-2021/22 он забил три гола и отдал одну результативную передачу в семи матчах за команду.
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