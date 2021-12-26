«Реал» хочет продать Бэйла и Иско в январе
«Реала» в январе намерен продать сразу нескольких игроков, информирует Marca. Среди них точно полузащитник Иско и нападающий Гарет Бэйл. У обоих футболистов летом 2022 года истекают контракты.
Кроме того, возможны трансферы Марсело, Мариано Диаса, Луки Йовича и Эдена Азара. Клуб открыт к предложениям по этим игрокам.
При этом отмечается, что Марсело волен сам принимать решение по своему будущему. Контаркт 33-летнего бразильца истекает летом.
«Реал», продавая игроков зимой, хочет заработать на летнюю трансферную кампанию. Команда возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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