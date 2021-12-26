«Бетис» заплатит «Реалу» за Себальоса 15 миллионов евро

«Бетис» оформит трансфер полузащитника «Реала» Дани Себальоса в зимнее трансферное окно, пишет журналист Руди Галетти.

Сумма сделки оценивает в 15 миллионов евро без учета бонусов.

В этом сезоне 25-летний футболист не участвовал ни в одном матче «Реала». Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Себальос является воспитанником «Бетиса», из которого летом 2017 года он перешел в «Реал» за 16,5 миллиона евро. Также с 2019 по 2021 год игрок на правах аренды выступал за лондонский «Арсенал».

«Бетис» является соперником «Зенита» в стыковых матчах Лиги Европы. Первая игра пройдет в Санкт-Петербурге 17 февраля, а ответная состоится в Севилье 24 февраля.