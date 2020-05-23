Федор Смолов: «Сельта» способна бороться за высокие места"

Нападающий «Сельты» Федор Смолов прокомментировал возвращение к тренировкам после двухмесячной паузы из-за пандемии коронавируса. Форвард надеется, что команде удастся подняться в таблице.

— Я счастлив и взбудоражен. Прошло много времени без футбола, — сказал Смолов в интервь клубному YouTube-каналу. — В моей карьере два месяца без возможности играть в футбол происходят впервые. У игроков появляется сейчас возможность тренироваться и прогрессировать, у кого есть возможность играть в футбол, любимое занятие всей моей жизни, это здорово. Наконец-то мы вернулись.

Надеюсь, чемпионат возобновится как можно скорее. Мы постараемся показать лучшую форму. Надеюсь, мы продолжим набирать очки и постараемся продемонстрировать свою настоящую силу фанатам. Потому что у нас команда гораздо сильнее и способна бороться за высокие места.

После 27 туров «Сельта» идет на 17-м месте в таблице ла лиги.