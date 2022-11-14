Фати сбил мотоциклиста, паркуя машину

Нападающий «Барселоны» Ансу Фати попал в ДТП с участием мотоциклиста, сообщает Carrusel Deportivo в своих социальных сетях.

По информации источника, 20-летний футболист пытался припарковать свой автомобиль и случайно сбил мотоциклиста, который проезжал рядом по дороге. В результате инцидента пострадавший сломал лодыжку. Отмечается, что Фати сопровождал пострадавшего в больницу и постоянно интересовался его состоянием здоровья.

В нынешнем сезоне Фати провел за «Барселону» 20 матчей, забил три мяча и отдал три результативные передачи.