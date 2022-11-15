«Барселона» не планирует продлевать контракт с Роберто

«Барселона» не будет продлевать контракт с латералем Серхи Роберто, сообщает издание Mundo Deportivo.

Ранее сообщалось, что каталонский клуб планирует продлить соглашения с семью игроками. Роберто также находился в этом списке.

Действующее соглашение 30-летнего защитника истекает летом 2023 года.

В текущем сезоне Роберто провел за «Барселону» во всех турнирах 12 матчей, забил 2 гола и отдал 2 голевые передачи.

Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 6 миллионов евро.