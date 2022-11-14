«Реал» пока не определился с будущим Менди в клубе

Руководство мадридского «Реала» сомневается в том, нужно ли клубу продлевать контракт с защитником Ферланом Менди, сообщает Marca.

В этом сезоне 27-летний защитник показывает не самую результативную игру, поэтому руководство «Реала» задумывается над тем, чтобы на его место купить другого футболиста, а Менди продать этой зимой.

Нынешний контракт Менди с «Реалом» рассчитан до лета 2025 года. Футболист выступает за команду с июля 2019 года.