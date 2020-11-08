Фати будет прооперирован на следующей неделе
Нападающий «Барселоны» Ансу Фати перенесет операцию по поводу травмы колена в понедельник, сообщает сайт каталонского клуба.
После этого будет объявлен приблизительный срок восстановления 18-летнего игрока.
«Барселона» в субботу на своем поле разгромила «Бетис» со счетом 5:2. Фати вышел в стартовом составе, но был заменен перед началом второго тайма на Лионеля Месси. Медобследование после матча выявило у Фати разрыв мениска левого колена.
В сезоне-2020/21 Фати провел 10 матчей за «Барселону», на его счету 5 голов и 4 результативных передачи.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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