Фанаты «Барселоны» подрались со сторонниками независимости Каталонии

Примерно за 15 минут до начала перенесенного матча 10-го тура чемпионата Испании «Барселона» — «Реал» перед «Камп Ноу» произошла стычка членов фанатской группировки «Барсы» Boixos Nois и участников акции протеста, которые выступают за независимость Каталонии.

Как информирует Marca, около 30 представителей Boixos Nois вступили в драку с участниками акций протеста. Протестующие кричали им: «уходите, фашисты». Участники конфликта бросали друг в друга пивные бутылки.

Полиции Каталонии удалось предотвратить дальнейшее противостояние. Им удалось разделить фанатов и протестующих, чтобы те не пересекались.