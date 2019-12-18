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Фанаты «Барселоны» подрались со сторонниками независимости Каталонии

18 декабря 2019, 23:50
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Примерно за 15 минут до начала перенесенного матча 10-го тура чемпионата Испании «Барселона» — «Реал» перед «Камп Ноу» произошла стычка членов фанатской группировки «Барсы» Boixos Nois и участников акции протеста, которые выступают за независимость Каталонии.

Как информирует Marca, около 30 представителей Boixos Nois вступили в драку с участниками акций протеста. Протестующие кричали им: «уходите, фашисты». Участники конфликта бросали друг в друга пивные бутылки.

Полиции Каталонии удалось предотвратить дальнейшее противостояние. Им удалось разделить фанатов и протестующих, чтобы те не пересекались.

Барселона — Реал

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